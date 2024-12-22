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Ученые выяснили, почему некоторым детям сложно читать и писать без ошибок

Science Advances: дислексия может быть обусловлена генетически
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Ученые из Нидерландов установили, что трудности в обучении, из-за которых дети часто неправильно пишут и читают слова, могут быть связаны с носительством определенных генетических вариантов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Дислексия — это избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Проблемы могут включать трудности с чтением вслух и про себя, правописанием, беглостью чтения и пониманием прочитанного. Дислексия может возникнуть из-за черепно-мозговых травм, ДЦП, слабого зрения, однако наследственная предрасположенность также играет важную роль в появлении отклонений.

Ученые использовали данные более миллиона британцев, собранные компанией 23andMe, которая продает наборы для анализа ДНК в домашних условиях. Это позволило исследователям выявить генетические варианты, повышающие вероятность развития дислексии.

Затем ученые проанализировали геном, медицинские данные и поведение других 30 тысяч человек для подтверждения связи между носительством определенных генов и дислексией. Исследователи обнаружили, что у людей с характерными генетическими особенностями объем мозга в областях, отвечающих за координацию движений и обработку звуков речи, был меньше. Ученые также установили, что участки мозга, координирующие зрение, у дислектиков были увеличены.

Ученые предположили, что получение генов, связанных с дислексией, от родителей, может стать причиной трудностей с написанием и произношением слов у детей. Тем не менее, исследователи отметили, что дислексия — это сложное расстройство, которое нельзя объяснить изменениями в одной области мозга или в одном гене.

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