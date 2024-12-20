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Стало известно, почему писать от руки полезнее, чем печатать

FP: письмо от руки активирует больше связей в мозге, чем набор на клавиатуре
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Ученые из Норвежского университета науки и технологий установили, что письмо от руки активирует значительно больше нейронных связей, чем набор текста на клавиатуре. Особенно задействованы области мозга, связанные с памятью и сенсорной обработкой, что подтверждает преимущества письма для обучения. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology (FP).

Письмо от руки требует точной координации зрения, моторных команд и сенсорной обратной связи, что в свою очередь способствует более комплексному развитию мозга. В отличие от набора текста, который включает повторяющиеся движения, письмо от руки позволяет более активно задействовать мозговые сети.

Исследование, проведенное с участием 36 студентов, показало, что во время письма от руки наблюдается более высокая синхронизация активности мозга в тета- и альфа-диапазонах, которые связаны с формированием памяти и вниманием.

Эти результаты подчеркивают важность сохранения обучения письму от руки, особенно для детей, чей мозг еще находится в процессе развития. Авторы работы утверждают, что письмо от руки создает «оптимальные условия для обучения» и является важным инструментом для когнитивного роста и предлагают использовать сбалансированный подход, в котором цифровые технологии дополняют, а не заменяют традиционные методы.

Ученые также подчеркивают культурную значимость письма от руки, отмечая его роль в сохранении творческого и эмоционального самовыражения, например, через написание стихов или писем. В будущем они планируют исследовать, как рукописные заметки влияют на обучение и могут ли упражнения в письме замедлить когнитивное старение у пожилых людей.

Ранее ученые назвали странную особенность людей без обоняния.

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