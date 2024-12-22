Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбита МКС поднялась на 2,3 км перед стартом «Союз МС-27»

Роскосмос: среднюю высоту орбиты МКС увеличили на 2,3 км для кораблей «Союз»
close
Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 км перед полетом на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-27». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28» проработали 811,3 секунды и выдали импульс величиной 1,3 м/с. Средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км.

МКС готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26». Старт «Союза МС-27» намечен на март 2025 года.

Глава NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным». Он напомнил, что оно началось в 1975 году с проекта «Союз – Аполлон» и продолжается до сих пор.

До этого астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции с космонавтами из России, назвала привилегией полет с российскими коллегами.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами