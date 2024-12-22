Орбита МКС поднялась на 2,3 км перед стартом «Союз МС-27»

Роскосмос: среднюю высоту орбиты МКС увеличили на 2,3 км для кораблей «Союз»

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 км перед полетом на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-27». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28» проработали 811,3 секунды и выдали импульс величиной 1,3 м/с. Средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км.

МКС готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26». Старт «Союза МС-27» намечен на март 2025 года.

Глава NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным». Он напомнил, что оно началось в 1975 году с проекта «Союз – Аполлон» и продолжается до сих пор.

До этого астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции с космонавтами из России, назвала привилегией полет с российскими коллегами.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.