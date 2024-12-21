Южные киты поразили ученых своим долгожительством

Международная группа ученых из США, ЮАР и Австралии обнаружила, что южные гладкие киты (Eubalaena australis) могут жить до 150 лет. Это значительно превышает предыдущие представления. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Южные гладкие киты — родственники гренландских китов. Они достигают 18 метров в длину и веса в 80 тонн. Животные распространены в умеренных и субполярных широтах Южного океана. Их можно наблюдать у берегов Южной Африки, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

В новом исследовании команда проанализировала данные, собранные за четыре десятилетия с помощью программ фотоидентификации двух развновидностей гладких китов: южного и североатлантического.

Биологи использовали информацию для построения кривых выживаемости животных.

Анализ показал, что южные киты способны прожить более 130 лет, а некоторые особи могут преодолеть полуторавековой порог. Раньше считалось, что предельный возраст этого вида составляет 70–80 лет.

Североатлантические гладкие киты не могут похвастаться долголетием. Их средняя продолжительность жизни составляет лишь 22 года, и очень немногие животные доживают до 50 лет.

Ученые отметили, что, хотя эпоха китобойного промысла закончилась в 1955 году, восстановление популяций долгоживущих видов после нанесенного человеком ущерба займет много времени, поэтому китам необходима защита.

Ранее исследователи обнаружили кита, проплывшего 13 тыс. километров ради спаривания с разными самками.