Ученые обнаружили странного горбатого кита, проплывшего более 13 тысяч километров

Международная команда ученых обнаружила горбатого кита, преодолевшего 13 тысяч километров от Колумбии до Танзании. Работа опубликована в журнале Science.

Открытие стало возможным благодаря инструменту Happywhale — программному обеспечению для идентификации китов по их хвостам. Хвосты каждого кита имеют уникальные цветовые узоры, шрамы и выемки, что делает их своего рода «отпечатками пальцев» для этих животных. Программа сопоставляет загруженные изображения с базой данных, насчитывающей более 900 000 фотографий, а использовать ее может каждый желающий.

Кита-путешественника впервые сфотографировали в 2013 и 2017 годах у западного побережья Южной Америки, в районе, где киты размножаются. Затем в 2022 году его заметили в водах у Занзибара, восточного побережья Африки. Уникальные особенности хвоста позволили с уверенностью определить, что это одно и то же животное.

Результат удивил ученых, поскольку горбатые киты обычно мигрируют в пределах одного океанического бассейна. Колумбийская популяция китов, как правило, путешествует между Антарктидой и местами размножения у берегов Южной Америки. Однако этот кит нарушил все шаблоны, преодолев огромные расстояния.

Почему кит предпринял такое путешествие, остается загадкой. Одной из версий является поиск партнеров для размножения — возможно, это был одинокий самец, который отправился на поиски других популяций.

«Это история — пример необычайной смелости в поисках новых возможностей. Теперь наша задача — изучить, что движет такими миграциями,» — предполагает морской биолог Александр Верс из колледжа Хэмпден-Сидни, один из авторов исследования.

Открытие позволит ученым лучше понять причины миграции и поведение китов.

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