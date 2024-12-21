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Создана биокерамика, реагирующая на токсины и канцерогены в воздухе

AdvMat: разработан керамический состав, обнаруживающий молекулы формальдегида
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Advanced Materials (2024)

Швейцарские ученые из Высшей технической школы Цюриха представили технологию создания биокерамики, способной улавливать небольшие количества токсичного формальдегида и поглощать углекислый газ из воздуха. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Специалисты создали минеральный материал, пригодный для обитания бактерий. Для этого команда использовала метод 3D-печати для производства керамических спиральных структур, покрытых ямками размером от 20 до 130 микрометров. Меньшие углубления должны были дать микробам место для жизни внутри структуры, а более крупные — направлять питательные вещества к микроорганизмам.

Тестирование показало, что бактериальные сообщества могут выживать в такой среде до двух недель без дополнительной подпитки.

В ходе испытаний исследователи использовали различные виды микробов. Например, фотосинтетические бактерии улавливали из воздуха углекислый газ, тогда как кишечные палочки реагировали на формальдегид — органическое вещество с токсическими, мутагенными и канцерогенными свойствами.

По словам ученых, пористая керамика может стать платформой для создания новых видов функциональных биоматериалов.

Ранее исследователи узнали, какие органические материалы вредят окружающей среде сильнее пластика.

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