Ученые назвали «экологичные» материалы, вредящие среде сильнее пластика

Британские ученые из Плимутского университета и Университета Бата обнаружили, что некоторые материалы из растительного сырья могут быть опаснее для окружающей среды по сравнению с обычным пластиком. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Technology (EST).

Такие составы обычно позиционируются как экологически чистые альтернативы полимерам и используются в текстильных изделиях и продуктах, включая одежду, влажные салфетки и средства гигиены.

В новом исследовании команда проверила воздействие обычных полиэфирных частиц и двух видов волокон на биологической основе — вискозы и лиоцелла — на обычных дождевых червей. Лиоцелл и вискоза производятся химическим путем из целлюлозы.

Эксперимент показал, что при высокой концентрации синтетических материалов количество живых червей сократилось на 30% за 72 часа. Однако биоматериалы оказались гораздо летальнее. Смертность беспозвоночных при воздействии волокон лиоцелла и вискозы достигла 60% и 80% соответственно.

Также выяснилось, что вискоза в почве снижает репродуктивные функции червей сильнее, чем это делают полиэфирные волокна.

По словам ученых, исследование подчеркивает сложный характер глобальных усилий по снижению угрозы загрязнения микропластиком и важность тестирования новых материалов, позиционируемых в качестве альтернативы пластику, до их выпуска на открытый рынок.

Ранее исследователи назвали главную угрозу для всех подземных организмов.