Названы заболевания, связанные с длительным просмотром телевизора

Китайские ученые установили, что у людей, которые смотрят телевизор по пять и более часов в день, повышен риск развития деменции и болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни 400 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. На момент начала исследования у всех участников не было когнитивных нарушений. Все они тратили от одного до пяти часов в день на просмотр телевизора, что обычно сопровождалось длительным сидением и потреблением нездоровых закусок.

Результаты 12-летнего наблюдения показали, что у людей, которые смотрели телевизор пять и более часов в день, риск развития деменции увеличивался на 44%, болезни Паркинсона — на 28%, а инсульта — на 12%. Кроме того, у таких участников наблюдалось сокращение объема серого вещества мозга и гиппокампа, что связано с ухудшением когнитивных функций.

Ученые отметили, что полностью исключать просмотр телевизора из жизни не обязательно. Главное — ограничивать время, проведенное перед экраном, избегать переедания и делать перерывы каждые 60 минут для легкой разминки.

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