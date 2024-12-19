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Ученые обнаружили новый биомаркер слабоумия в крови человека

AlzDem: белок кровеносных сосудов оказался связан с когнитивным упадком

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Американские ученые нашли в крови новый биомаркер, указывающий на развитие деменции. Открытие может сделать диагностику слабоумия быстрее и дешевле. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (AlzDem).

По словам специалистов, они изучили белок крови, играющий решающую роль в формировании кровеносных сосудов. Элемент также связан с сосудистой проницаемостью — показателем, имеющим отношение к снижению когнитивных функций.

Ученые оценили данные большой группы пациентов с различными профилями сосудистого риска и когнитивными способностями от сохранности до легкой деменции. Они обнаружили, что плазменные уровни (PlGF) этого белка служат потенциальным маркером для скрининга и оценки умственных способностей.

Полученные результаты согласовались с расчетами, показавшими, что повышенный показатель PIGF увеличивает проницаемость сосудов, что приводит к накоплению жидкости в белом веществе мозга. Это способствует развитию гиперинтенсивности белого вещества и последующему когнитивному нарушению.

Исследователи отметили, что если их первоначальные выводы подтвердятся, использование PIGF в простом анализе крови может стать более простой и дешевой альтернативой процедуре магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сегодня МРТ остается основным способом диагностики деменции по состоянию сосудов головного мозга.

Ранее в России создали новый анализ на маркеры рака.

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