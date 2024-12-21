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Раскрыта причина страданий пациентов с неизлечимым воспалением кишечника

IBD: сероводород оказался источником симптомов при ремиссии болезни Крона
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Depositphotos

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, почему некоторые пациенты с болезнью Крона продолжают испытывать симптомы заболевания даже при отсутствии воспаления. Исследование опубликовано в журнале Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Болезнь Крона — тяжелое и неизлечимое заболевание желудочно-кишечного тракта, вызывающее боли в животе, диарею, потерю веса, слабость и общее недомогание. Распространенность недуга составляет 50-150 человек на 100 тыс. населения, а точная причина его появления до сих пор неизвестна.

Как показали предыдущие наблюдения, примерно у трети пациентов с болезнью Крона симптомы сохраняются даже при глубокой ремиссии и отсутствии воспаления.

В ходе исследования было установлено, что у 39 пациентов с ремиссией болезни Крона и сохранением симптомов состав фекалий значительно отличался от анализов 274 пациентами с бессимптомной болезнью Крона.
Команда выяснила, что страдания больных связаны с производящими серу бактериями в кишечнике.

Образующийся сероводород может влиять на проницаемость кишечника или функцию кишечного барьера, который пропускает питательные вещества и не пропускает токсины.

Ученые рассчитывают, что диета с низким содержанием серы поможет пациентам с болезнью Крона избавиться от изнурительных симптомов.

Ранее исследователи научились диагностировать болезни кишечника за 16 лет до их появления.

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