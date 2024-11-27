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Воспалительные заболевания кишечника научились выявлять за 16 лет до их начала

GЕ: особые белковые структуры в крови указывают на воспаление кишечника

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Ученые из Университета Эребру (Швеция) установили, что специфические белковые структуры в крови могут указывать на наличие воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) за 16 лет до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology (GЕ).

ВЗК — это группа патологий, характеризующихся хроническим, длительно текущим воспалением с соответствующей симптоматикой. В эту группу входит два заболевания: болезнь Крона и неспецифический язвенный колит (НЯК). При наличии этих патологий на воспаленной слизистой кишечника нередко формируются поверхностные (эрозии) и глубокие (язвы) дефекты. При этом ухудшается всасывание воды, нарушается формирование каловых масс в толстом кишечнике, появляются боли и в животе и ухудшается самочувствие.

По словам ученых, ВЗК могут развиваться в организме в течение длительного времени без проявления симптомов, что приводит к повреждению желудочно-кишечного тракта до начала лечения.

Проанализировав около 800 образцов крови, исследователи выяснили, что с лиц высоким риском болезни Крона или язвенного колита отличает от здоровых людей присутствие в плазме особых белковых паттернов (структур). Речь идет о белках, связанных с функционированием кишечного барьера и иммунной системы.

Результаты показали, что определенная комбинация из 29 белков может с высокой точностью предсказать развитие болезни Крона. Однако спрогнозировать язвенный колит оказалось несколько сложнее. По словам исследователей, изменения в структуре белков у людей с такими заболеваниями проявляются за 16 лет до постановки диагноза.

Ученые надеются, что их разработка в будущем войдет в клиническую практику. Ее применение поможет людям с высоким риском ВЗК заблаговременно начать лечение и скорректировать образ жизни.

Ранее был создан новый подход к лечению хронической боли в животе.

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