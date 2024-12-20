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Набор добровольцев для испытания российской онковакцины временно приостановлен

Онколог Каприн: набор добровольцев для исследования онковакцины приостановлен
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Depositphotos

Набор добровольцев для испытания российской онколитической вакцины «ЭнтероМикс» временно приостановлен из-за большого количества запросов. Об этом в Telegram-канале сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Интерес к участию в клиническом исследовании первой фазы онколитической вакцины «ЭнтероМикс» превзошел все ожидания. За несколько дней с момента анонса мы получили более рекордное количество заявок!» — написал он.

В связи с большим количеством желающих Минздрав принял решение о досрочном приостановлении набора кандидатов на этом этапе. Каприн объяснил, что это необходимо, чтобы специалисты ведомства успели внимательно изучить каждую заявку и отобрать тех, кто соответствует критериям участия. Он добавил, что впереди еще две волны набора.

Российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Как отмечает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его смогут получить онкологические больные на поздних стадиях.

Ранее стало известно, когда в России начнут применять онковакцину.

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