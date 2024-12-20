В России нашли способ помочь застройщикам быстрее возводить жилье

В ПНИПУ ускорили строительство домов из монолита на 10%

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый метод возведения зданий из монолитного бетона с применением трехмерной печати. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в вузе, в 2023 году лишь 62% жилой недвижимости в России ввели в срок или с опережением графика, а средний период отставания при сдаче жилья составил почти полгода (5,2 месяца).

Специалисты ПНИПУ отметили, что существующую проблему могут решить аддитивные технологии, или 3D-печать. Сегодня каркас таких объектов формируют с помощью временных конструкций (опалубок), куда заливают бетонный раствор.

Аддитивные подходы пока не получили широкого распространения в строительстве, так как остаются некоторые трудности в области материаловедения (подбор составов бетонных смесей для печати), автоматизации и строительной робототехники.

Но техническая реализация 3D-печати возможна при возведении несъемной опалубки вертикальных монолитных конструкций, уточнили ученые.

В Пермском Политехе предлагают использовать новую технологию в несъемной опалубки, изготовленной с помощью аддитивных технологий. Подход представили на примере 25-этажного жилого дома.

Специалисты подобрали материалы и оборудование для 3D-печати, сконструировали вертикальные несущие конструкции и разработали схему производства работ. Результаты испытаний сравнили с продолжительностью и стоимостью выполнения задач традиционными методами.

В качестве основы политехники использовали тяжелый мелкозернистый бетона на цементной основе с минеральными добавками, стальной микрофиброй, противоусадочными примесями и регуляторами схватывания.

«Стоимость строительства с применением 3D-принтера практически не отличается от традиционной технологии даже с учетом его покупки. Однако его использование позволяет на 10% ускорить сроки выполнения работ», – отметили в ПНИПУ.

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