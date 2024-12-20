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Сахар может избавить от выпадения волос

FP: сахарный гель поможет в борьбе с наследственным облысением
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Ученые из Университета Шеффилда выявили, что сахар помогает в лечении наследственного облысения, одной из самых распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин по всему миру. Работа опубликована в журнале Frontiers in Pharmacology (FP).

Облысение по мужскому типу, или андрогенетическая алопеция, затрагивает до 40% населения. На сегодняшний день одобрено только два препарата для лечения этой проблемы; миноксидил и финастерид. Однако миноксидил помогает не всем, а финастерид вызывает сильные побочные эффекты.

Дезоксирибоза — сахар, который естественным образом присутствует в организме и играет важную роль в формировании ДНК. В ходе экспериментов было обнаружено, что при его нанесении на раны у мышей, шерсть восстанавливается быстрее.

Это наблюдение вдохновило ученых на продолжение исследований, и далее они провели опыт с мышами, страдающими от облысения, которое вызвано повышением уровня тестостерона. Ежедневно на участки облысения наносили гель с дезоксирибозой, и через несколько недель было отмечено полное восстановление шерсти, а сами волосы стали более густыми и длинными. При этом новый гель оказался не менее эффективным, чем существующие препараты.

«Наши исследования демонстрируют, что решение проблемы облысения может быть гораздо более простым, чем мы предполагали, — сообщила инженер Шейла МакНил, одна из авторов исследования. — «Достаточно использовать дезоксирибозу для улучшения кровоснабжения волосяных фолликулов и стимулирования роста волос».

Однако ученые подчеркивают, что это только начало, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как дезоксирибоза может быть использована для лечения облысения у людей.

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