Определена лучшая стратегия для укрепления дружбы

Ученые из Кипра выявили стратегии, которые люди используют для укрепления дружеских связей. Наиболее популярной стратегией оказалось предоставление поддержки. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Исследование включало два этапа. На первом этапе участники отвечали на вопрос о том, какие действия они предпринимают, чтобы улучшить свою дружбу. Это позволило собрать данные от 218 человек и выделить 54 уникальных способа укрепления отношений. На втором этапе был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 434 человека. В ходе опроса участники оценивали вероятность применения этих действий и проходили тест на личностные черты.

Результаты показали, что люди чаще всего укрепляют дружбу, оказывая эмоциональную, материальную или практическую поддержку своим друзьям. Также была выявлена значимость частоты взаимодействий: встречи, совместные мероприятия и регулярные контакты через звонки или сообщения помогают поддерживать близкие отношения.

Особую роль играют доверие и готовность делиться личным, что подчеркивает важность открытости в дружбе. Личностные черты также влияли на выбор стратегий: доброжелательные люди чаще предлагали помощь, а открытые применяли больше способов укрепления отношений.

Ученые отмечает, что данные основаны на самооценке участников, что может не полностью отражать реальность. Также выборка была ограничена грекоязычным населением, что затрудняет перенос результатов на другие культуры. Тем не менее, работа подчеркивает важность активного подхода к построению и развитию дружбы, а также открывает новые направления для изучения социальных связей.

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