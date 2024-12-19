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Ученые нашли способ построить города на Марсе

Acta Astronautica: найден способ строительства на Марсе из местных материалов

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ESA

Иранские инженеры разработали способ использования ресурсов Марса для создания строительных материалов, способных выдерживать экстремальные условия Красной планеты. Работа опубликована в журнале Acta Astronautica.

Исследователи изучили химический состав марсианского грунта реголита, собранного зондами и марсоходами, и предложили несколько вариантов бетона, который можно создать из этого материала. Кроме того, они рассмотрели возможность использования органических связующих, таких как белки плазмы человеческой крови.

Эта идея возникла под влиянием древнеримских технологий строительства, где использовались добавки из крови и мочи животных. Современная версия такого бетона обладает высокой прочностью, что делает его пригодным для возведения долговечных зданий.

Чтобы проверить свои идеи, ученые планируют более тщательно исследовать геологию Марса с помощью данных миссий на орбиту и на поверхность планеты. Они также отмечают, что перспективным материалом может стать сера, которая в изобилии встречается на Марсе и обладает необходимыми свойствами для строительства.

Цель создания самодостаточного марсианского города, рассчитанного на миллион жителей, кажется далекой, но новое исследование делает ее более достижимой. По мнению ученых, их технология может сыграть решающую роль на пути к превращению Красной планеты в новый дом для человечества.

Ранее ученые выяснили, чем питается адский спутник Юпитера.

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