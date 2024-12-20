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В России создали технологию, значительно снижающую радиационную нагрузку на человека при КТ

Smart Engines: найден способ снизить радиационную нагрузку на пациента при КТ

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Ученые российской ИИ-компании Smart Engines представили технологию, значительно снижающую радиационную нагрузку на человека при проведении компьютерной томографии. В основе лежит идея контроля процесса с помощью ИИ. Как только все необходимые данные собраны, ИИ прекращает облучение, что делает процедуру безопасной для пациентов и не снижает точность диагностики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

Компьютерная томография (КТ) применяется в медицине для диагностики болезней внутренних органов без проведения операции. Томограф сначала получает рентгеновские снимки органа под разными углами, а затем специальными алгоритмами преобразует их в цифровое 3D-изображение. Сейчас при съемке используется единый протокол — число снимков не зависит от индивидуальных особенностей человека, что может приводить к излишней радиационной нагрузке. Например, при стандартной процедуре КТ легких требуется снять около 10000 рентгенограмм.

Исследователи разработали нейросеть, отслеживающую качество анализируемого изображения непосредственно во время сбора проекций. Изображение реконструируется по неполным данным. После получения каждой частичной реконструкции ИИ анализирует качество 3D-изображения, и, если информации для постановки диагноза достаточно, процедура завершается досрочно.

В приоритетном порядке разработка была опробована для диагностики пневмонии — одного из опаснейших заболеваний дыхательной системы. Результат исследования показал, что запатентованный метод в среднем сокращает радиационную нагрузку на 15-25%, что не влияет на его эффективность.

«В отличие от традиционных протоколов, предложенная методика адаптируется к особенностям каждого пациента, а это позволяет более эффективно использовать томографический аппарат и уменьшить радиационную нагрузку на человека. Кроме того, мониторинг в реальном времени минимизирует риски необходимости повторного сканирования», — отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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