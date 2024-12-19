Почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет, объяснил врач

Откладывать поход в туалет, когда хочется опорожнить мочевой пузырь, нельзя. Это может привести к образованию мочевых камней, возникновению инфекций и острой задержке мочеиспускания – невозможности опорожнить мочевой пузырь. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Ни в коем случае нельзя терпеть и откладывать поход в туалет. У мочи повышается щелочность, что часто ведет к образованию сгустков солей кальцинатов и может способствовать образованию мочевых камней во всей мочевыводящей системе. Также переполнение мочевого пузыря почти всегда ведет к острой задержке мочеиспускания – невозможности опорожнить мочевой пузырь. Это часто бывает у мужчин при таких заболеваниях, как аденома предстательной железы, хронический простатит и мочекаменная болезнь. У женщин это происходит реже, но у них переполненный мочевой пузырь и несвоевременное его опорожнение может привести к появлению инфекций мочевыводящих путей – циститу», – рассказал врач.

По его словам, цвет мочи – один из главных показателей состояния мочевыводящей системы.

«В норме цвет мочи должен быть светло-желтый. Его изменения характерны при многих урологических заболеваниях: мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит, простатит, инфекции мочевыводящих путей, ИППП, а при переполнении мочевого пузыря, риск возникновения вышеизложенных заболеваний увеличивается во много раз. При таких заболеваниях, как цистит, моча меняет цвет на темный или мутный. При мочекаменной болезни она становится темная, густая с примесью крови, то есть красноватый или красный цвет. При заболеваниях инфекционного характера (инфекции, передающиеся половым путем, инфекции мочевыводящих путей) цвет мочи коричневый или темный», – отметил доктор.

В норме ходить в туалет для мочеиспускания нужно 6-10 раз в день. Рекомендуемый прием жидкости в течение дня индивидуален, но в среднем количество потребляемой жидкости в сутки составляет 2,0-2,5 литра, и за 2 часа до сна рекомендуется не пить. Также рекомендуется периодически делать упражнения Кегеля для мужчин и для женщин для укрепления мышц тазового дна и соблюдать диетический режим питания.

Ранее в пепле от вулкана Шивелуч нашли хром, мышьяк и сурьму, опасные для человека.