Необычные источники космического рентгеновского излучения озадачили ученых

Международная команда астрономов обнаружила новый класс космических рентгеновских источников. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Рентгеновские лучи, которые большинство людей привыкли воспринимать во время медицинских обследований, могут также исходить от космических объектов, таких как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Эти небесные тела способны генерировать рентгеновское излучение, когда на них падает горячий газ.

Исследователи обнаружили группу из 29 необычных объектов, расположенных в Магеллановых Облаках — двух галактиках, которые являются спутниками Млечного Пути. Эти объекты удивили ученых своим необычным поведением: они ярко вспыхивали на протяжении нескольких месяцев, увеличивая свою яркость в 10-20 раз. Некоторые из них демонстрировали повторяющиеся вспышки каждые несколько лет, в то время как другие ярко вспыхивали только один раз за весь период наблюдений.

Один из таких объектов, получивший название OGLE-mNOVA-11, начал свою вспышку в ноябре 2023 года, что дало ученым уникальную возможность для детального изучения. Его наблюдали с помощью Южноафриканского большого телескопа, который зафиксировал спектр, указывающий на наличие ионизированных атомов гелия, углерода и азота, что свидетельствует о крайне высоких температурах. Кроме того, объект наблюдался в рентгеновском диапазоне с помощью обсерватории Нила Герхелса, которая зарегистрировала рентгеновские лучи, соответствующие температуре 600 тысяч градусов Цельсия.

Уникальные свойства OGLE-mNOVA-11 напоминают систему ASASSN-16oh, обнаруженную в 2016 году, и ученые предполагают, что эти объекты представляют собой новый класс временных рентгеновских источников, которые они назвали «миллиновами». Эти объекты, как предполагается, являются двойными звездными системами, состоящими из белого карлика и субгигантской звезды, которая исчерпала водород в своем ядре и расширилась.

Происхождение рентгеновских лучей в миллиновах остается загадкой для ученых. Тем не менее, они уже выдвинули две гипотезы, объясняющие этот феномен. Согласно первой, рентгеновские лучи могут возникать в результате притяжения вещества субгиганта на поверхность белого карлика. Вторая гипотеза утверждает, что на поверхности белого карлика произошла термоядерная вспышка, вызванная накоплением вещества.

Если верна вторая гипотеза, то миллиновы могут сыграть важную роль в астрофизике, поскольку белый карлик может достичь критической массы и взорваться как сверхновая типа Ia. Эти сверхновые используются для измерения космических расстояний и стали ключевым элементом в открытии ускоряющегося расширения Вселенной.

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