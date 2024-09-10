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Астронавты Crew Dragon выйдут в открытый космос

Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

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Polaris Programm/X

Два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

На борту космического корабля в космос отправились бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит и инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.

В публикации подчеркивается, что в рамках миссии Polaris Dawn  частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов планируется впервые.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что экипаж космической экспедиции Polaris Dawn будет находиться на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль будет находиться на околоземной орбите, где впервые в истории выход в открытый космос совершат непрофессиональные астронавты.

Ранее Маск заявил, что через два года к Марсу отправится беспилотный корабль Starship.

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