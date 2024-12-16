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Названо количество шагов, защищающее от депрессии

JAMA: шесть тысяч шагов в день могут снижать риск развития депрессии на 9%

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Depositphotos

Ученые из Университета Кастилии-Ла-Манча установили, что шесть-десять тысяч ежедневно совершаемых шагов могут снижать риск развития депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

К таким выводам ученые пришли в результате мета-анализа 33 ранее опубликованных исследований, в которых приняли участие более 96 тысяч человек. В научных работах использовалась информация об уровне физической активности добровольцев (собранная с помощью фитнес-трекеров) и состоянии их психического здоровья.

Оказалось, что даже небольшое увеличение уровня физической активности — на тысячу шагов в день по сравнению с базовым показателем в пять тысяч — снижало вероятность развития депрессии на 9%. При этом такой эффект усиливался по мере повышения уровня ежедневной подвижности. Так, у людей, проходивших семь тысяч шагов в день, риск депрессии был снижен на 31% по сравнению с теми, кто проходил только пять тысяч.

У лиц, совершавших более семи с половиной тысяч шагов в день, вероятность депрессии была снижена на 43%. Такие результаты были одинаковыми во всех половозрастных группах.

Однако, по данным исследования, увеличение активности до десяти шагов в день не было связано с заметным улучшением состояния психического здоровья, а польза от числа шагов сверх этой цифры не была статистически значимой.

Ранее была найдена связь между депрессией и сердечными заболеваниями у женщин.

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