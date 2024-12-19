Ученые создали миниатюрные импланты для связи мозга с компьютером

JNE: импланты размером с рисовое зерно могут связать мозг человека с компьютером

Ученые из Копенгагенского Института нейротехнологий создали миниатюрные нейронные имплантаты размером с рисовое зерно, способные обеспечить беспроводную связь между человеческим мозгом и компьютером. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neural Engineering (JNE).

Импланты позволяют осуществлять беспроводную связь между человеческим мозгом и компьютером с помощью специального устройства в виде наушников. Новая технология позволяет наладить двустороннюю передачу данных без нарушения естественных процессов в нервной системе.

Главной особенностью разработки стала возможность размещения большого количества микродатчиков в различных частях мозга — как в коре, так и в глубоких структурах. По мнению соавтора исследования доктора Хеннинга Бьерндаля, система характеризуется минимальным энергопотреблением с высокой способностью передавать данные.

«Наша технология открывает новые горизонты в исследованиях и лечении широкого спектра неврологических заболеваний, от болезни Паркинсона до депрессивных расстройств. Кроме того, ее можно использовать для создания более совершенных интерфейсов взаимодействия человека и компьютера», — пояснил эксперт.

Ранее отправленный в космос мини-мозг смог эволюционировать, чем озадачил ученых.