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Отправленный в космос мини-мозг смог эволюционировать, чем озадачил ученых

SCTM: клетки мозга, отправленные на орбиту, смогли развиться

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Depositphotos

Ученые из США провели уникальный эксперимент, отправив органоиды человеческого мозга в космос. Результаты удивили ученых: в условиях отсутствия гравитации органоиды не только выжили, но и развились быстрее, чем на Земле. Работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

Отправленные на МКС органоиды — искусственно выращенные кластеры нейронов, имитирующие структуру мозга, — были выращены из плюрипотентных стволовых клеток, которые могут развиваться в разные типы других клеток (включая нейроны), под воздействием определенных факторов. Некоторые органоиды включали также иммунные клетки мозга — микроглию. Ученые рассчитывали изучить, как отсутствие гравитации влияет на развитие нейронов, и, хотя выживание клеток в космосе уже было само по себе неожиданным результатом, возвращение органоидов поразило их еще больше.

Оказалось, что органоиды не только оставались здоровыми в условиях невесомости, но развились значительно быстрее, чем такие же клетки на Земле. Более того, эти клетки также проявили меньше признаков стресса и воспаления.

Исследователи отметили, что условия в космосе могут быть более близкими к естественным для мозга, поскольку в невесомости отсутствуют конвекционные потоки и клетки не «промываются» питательными веществами, как это происходит на Земле.

В будущем ученые планируют разобраться, как отсутствие гравитации влияет на другие участки мозга, особенно те, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, чем питается адский спутник Юпитера.

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