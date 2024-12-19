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Названы различия в признаках инфаркта у женщин и мужчин

MеdicalXpress: признаки сердечного приступа отличаются у мужчин и женщин

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У женщин симптомы инфаркта могут проявляться одышкой, тошнотой, головокружением и нехарактерной усталостью. Такие признаки могут возникать даже во время сна, чего не наблюдается у мужчин. Об этом изданию MedicalXpress рассказал врач Чатура Алур из Клиники Майо в США.

По словам специалиста, классические признаки инфаркта у мужчин включают сильную боль в груди, одышку и иногда тошноту, у женщин они часто проявляются через повышенное потоотделение, головокружение, усталость, проблемы с дыханием и тошноту. Эти симптомы могут возникать даже в состоянии покоя или во время сна, что затрудняет их своевременное распознавание.

Другая особенность «женского» инфаркта заключается в том, что у женщин нередко отсутствуют типичные для сердечного приступа боли в груди. Поэтому они должны быть особенно внимательны к своему организму и не игнорировать любые необычные ощущения.

Алур напомнил, что ключевыми факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний у женщин являются диабет, депрессия, стресс, курение и малоподвижный образ жизни. Также на здоровье сердца могут оказывать влияние менопауза, синдром разбитого сердца (стрессовое изменение структуры и функции миокарда) и осложнения после беременности.

Ранее ученые выяснили, в каком возрасте у ребенка может ухудшиться здоровье сердца.

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