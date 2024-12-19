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Ученые выяснили, в каком возрасте у ребенка может ухудшиться здоровье сердца

JAMA: в десятилетнем возрасте здоровье сердца детей может начать ухудшаться

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Ученые из Гарвардского института здравоохранения установили, что показатели сердечно-сосудистого здоровья начинают снижаться примерно в десятилетнем возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В соответствии с данными Американской кардиологической ассоциации, существует восемь основных факторов здоровья сердечно-сосудистой системы. В их числе четыре поведенческих аспекта (диета, курение, физическая активность, продолжительность сна) и четыре конкретных показателя здоровья (индекс массы тела, артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови).

Тем не менее, несмотря на четкие рекомендации по здоровому образу жизни, лишь 2% детей в США в возрасте от двух до 19 лет имеют оптимальные показатели сердечно-сосудистого здоровья.

Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые проанализировали данные более 1500 несовершеннолетних добровольцев. Особое внимание исследователи уделили диете, физической активности, индексу массы тела, артериальному давлению и продолжительности сна испытуемых в разных возрастных группах — от раннего детства до позднего подросткового возраста.

Оказалось, что показатели сердечно-сосудистого здоровья могут начать ухудшаться уже в десятилетнем возрасте. При этом риски были связаны с поведением, а не с физиологическими факторами.

Авторы исследования предположили, что здоровье сердца детей может оказаться под угрозой из-за возрастных и социальных изменений, которые происходят в этот период. Например, корректировки в школьном расписании могут мешать соблюдению режима сна и правильного питания. По словам ученых, концентрация на здоровых привычках, особенно в переходный период между средним детским и ранним подростковым возрастом, может сыграть ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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