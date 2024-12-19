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Ученые оценили скорость мышления человека

Neuron: скорость человеческой мысли оказалась значительно ниже, чем ожидалось

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Ученые из Калифорнийского технологического института впервые количественно оценили скорость человеческой мысли, определив ее на уровне 10 бит в секунду. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

По словам ученых, такой показатель говорит о крайне низкой скорости обработки, учитывая общий объем данных, который мозг получает для восприятия окружающего мира и принятия решений. Ученые отмечают, что такой ограниченный объем информации — парадокс, требующий дальнейшего изучения.

Методика исследования включала применение теории информации к данным, охватывающим широкий спектр человеческой деятельности, включая чтение, решение головоломок и игры в видеоигры. Несмотря на наличие более 85 миллиардов нейронов в мозге, треть из которых участвует в сложных когнитивных процессах, скорость мышления ограничена всего 10 битами в секунду. Это ставит вопрос о причинах такого ограничения, особенно с учетом сложной нейронной архитектуры.

Один из ключевых аспектов исследования коснулся того, почему мозг способен обрабатывать только одну мысль за раз, несмотря на способность сенсорных систем обрабатывать множество данных параллельно. Ученые связали такую особенность с эволюционными факторами: древние нервные системы были адаптированы для навигации в пространстве, что привело к линейной структуре мышления, сохранившейся и в более сложных когнитивных процессах, включая принятие решений.

Выводы исследования ставят под сомнение возможность создания высокоскоростных интерфейсов между мозгом и компьютером, поскольку скорость человеческой мысли значительно ниже, чем ожидалось.

Ранее ученые подтвердили, что нездоровый образ жизни может быстро «состарить» мозг.

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