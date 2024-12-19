Нездоровый образ жизни может быстро «состарить» мозг, подтвердили ученые

Ученые из Института Томпсона (США) установили, что несбалансированное питание, плохой режим сна и низкий уровень физической активности могут влиять на мозг до появления каких-либо признаков снижения когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале Age and Ageing (AA).

Ученые исследовали связь между модифицируемыми факторами риска деменции и биологическими маркерами старения мозга. Для этого был использован онлайн-инструмент CogDrisk, который оценивает вероятность развития деменции на основе демографических данных и образа жизни участников.

В рамках исследования ученые также использовали различные методы сканирования мозга, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ). Для оценки памяти и мыслительных способностей участников их попросили пройти специализированные тесты.

Результаты показали, что даже у здоровых пожилых людей повышенный риск деменции, связанный с образом жизни, оказывал влияние на два ключевых показателя здоровья мозга — объем белого вещества и способность мозга балансировать свою электрическую активность. Белое вещество давно служит маркером раннего старения мозга, а второй показатель оказался новым и важным индикатором.

Доктор Софи Эндрюс, соавтор исследования, отметила, что положительной стороной «модифицируемых» факторов риска деменции является то, что человек может предотвратить заболевание, приняв правильные решения относительно образа жизни.

Среди практических рекомендаций, которые помогают снизить риск деменции, исследователи выделяют отказ от фастфуда и кондитерских изделий в пользу растительной пищи и рыбы, соблюдение режима сна, регулярную физическую активность и поддержание социальных связей. Чем раньше будут внесены эти изменения, тем эффективнее они помогут замедлить старение мозга.

Ранее ученые обнаружили новый биомаркер слабоумия в крови человека.