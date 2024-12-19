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Ученые нашли глаза у водорослей

Nature: аналог глаз микроводорослей помогает им ориентироваться в океане
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Pexels

Ученые из Сорбоннского университета выяснили, как микроводоросли диатомеи используют фитохромы — светочувствительные рецепторы, чтобы определять свое положение в водной толще. Эти механизмы играют ключевую роль в адаптации фитопланктона к изменяющимся условиям окружающей среды и поддержании морских экосистем. Работа опубликована в журнале Nature.

Фитопланктон, к которому относятся диатомеи, не только обеспечивает половину кислорода на планете, но и поглощает углекислый газ, способствуя регулированию климата. Однако механизм, управляющий распределением этих микроскопических организмов в океанах, долгое время оставался загадкой. Новое исследование ученых помогло пролить свет на их способность чувствовать и реагировать на изменения освещенности.

Результаты доказали, что чувствительные рецепторы фитохромы в геноме диатомей позволяют им ощущать изменения светового спектра. Это помогает микроводорослям определять вертикальное положение в водной толще, что особенно важно в регионах с интенсивным водным перемешиванием (к примеру, в полярных широтах). Кроме того, фитохромы помогают водорослям ориентироваться в сезонных изменениях, таких как продолжительность светового дня.

Ученые также провели анализ геномных данных. Он выявил, что фитохромы присутствуют только у диатомей, обитающих за пределами тропиков. Это подтверждает их связь с адаптацией к сезонным изменениям света.

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