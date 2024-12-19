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Ученые нашли ген, влияющий на гиперактивное поведение

BBI: длительная активация гена-регулятора STAT1 приводит к гиперактивности

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brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Системы здравоохранения Университета Дьюка обнаружили связь между гиперактивным поведением и активностью гена STAT1 в дофаминовых нейронах. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

STAT1 — это ген-регулятор, активируемый иммунной системой для борьбы с инфекциями. Однако его длительная активация может нарушать функции мозга. Ранее крупные исследования уже установили связь между инфекциями матери во время беременности и повышенным риском нейронарушений у детей. Также в мозге людей с аутизмом и СДВГ были выявлены изменения в интерфероновом пути с участием STAT1 — одном из ключевых механизмов иммунитета.

В новом исследовании для изучения последствий длительной активации STAT1 ученые создали генетически модифицированных мышей с мутацией в этом гене. Мутация была введена в дофаминовые нейроны — клетки, которые регулируют мотивацию, моторные функции, обучение и вознаграждение.

Мыши проходили серию тестов для оценки двигательной активности и психического состояния. Результаты показали, что мыши с мутацией проявляли гиперактивность, компульсивное поведение (например, закапывали больше мраморов) и снижение активности в базальных ганглиях мозга — области, связанной с моторикой, памятью и мотивацией.

При этом длительная активация STAT1 в других типах клеток мозга (например, микроглии или ингибирующих нейронах) не вызывала подобных изменений. Это подчеркивает особую роль дофаминовых нейронов в регуляции поведения.

Хотя работа с STAT1 выглядит перспективной для терапии психических заболеваний, ученые отмечают сложности в разработке препаратов, которые избирательно воздействуют на клетки мозга, не нарушая работу иммунной системы.

«Существует множество одобренных препаратов, но их нужно адаптировать так, чтобы они работали только на целевых клетках,» — сообщил профессор Энтони Филиано, руководитель проекта.

Ранее ученые назвали качества личности, привлекающие умных людей.

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