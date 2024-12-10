Ученые наделили гриб телом робота и научили его двигаться

Инженеры из Корнеллского университета и Университета Флоренции разработали робота, который может управляться грибами. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Science Robotics.

Ученые использовали культуры съедобного гриба Pleurotus eryngii, также известного как королевская вешенка, для управления механическими устройствами. Эксперименты показали, что электрическая активность грибов может служить эффективным инструментом для анализа окружающей среды.

«Мы вырастили грибницу внутри электронных компонентов робота, чтобы он мог воспринимать изменения в своем окружении и реагировать на них,» — объяснил Роб Шепард, старший исследователь Корнеллского университета.

Грибница реагировала на внешние стимулы электрическими импульсами, напоминающими нейронные сигналы. Ученые использовали эту активность для управления двумя типами роботов: мягким устройством с пятью конечностями и четырехколесной «машиной».

«Это не просто контроль над роботом, — добавил Шепард. — Мы создаем настоящее взаимодействие с живой системой. Робот визуализирует то, что мы иначе не могли бы увидеть, например стресс или изменения в окружающей среде.»

Подобные биогибридные системы могут найти применение в сельском хозяйстве для точной доставки удобрений и пестицидов, в экологическом мониторинге для анализа загрязнений, а также в медицине, реагируя на изменения в человеческом теле.

Ранее ученые создали робота, способного общаться с животными.