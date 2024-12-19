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Китайский детектор займется поиском неуловимых частиц под землей

Associated Press: детектор JUNO займется поиском нейтрино под землей
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Ng Han Guan/AP

В южном Китае, под гранитным холмом в Кайпине (провинция Гуандун), завершилось строительство гигантского детектора стоимостью $300 млн. Детектор Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) начнет изучение загадочных нейтрино — частиц, существующих со времен Большого взрыва и пронизывающих наши тела ежесекундно. Об этом сообщает портал Associated Press.

Нейтрино — это крошечные частицы с минимальной массой, которые возникают в результате ядерных реакций, в звездах или в ускорителях частиц. Несмотря на почти столетнюю историю исследований, эти частицы остаются загадочными и малоизученными.

«Это наименее понятные частицы в нашей Вселенной», — отметил Цао Цзюнь, руководитель проекта JUNO.

Поскольку нейтрино крайне редко взаимодействуют с материей, их невозможно обнаружить напрямую. Ученые регистрируют лишь вспышки света или заряженные частицы, возникающие при столкновении нейтрино с другими частицами.

Строительство JUNO заняло более девяти лет. Детектор расположен на глубине 700 метров, что обеспечивает надежную защиту от космических лучей и радиации. Его сердце — сферический резервуар, заполненный специальной жидкостью, которая реагирует на прохождение антинейтрино яркими вспышками света. Источником антинейтрино будут две атомные электростанции, расположенные в 50 километрах от детектора.

Изучение частиц поможет ученым ответить на один из ключевых вопросов: как распределяются массы между тремя «вкусами» нейтрино.

«В результате мы сможем глубже понять законы физики», — добавил Цао Цзюнь.

Нейтрино играют важнейшую роль в понимании эволюции Вселенной. Ученые надеются, что исследование этих частиц поможет разгадать загадку асимметрии материи и антиматерии и, возможно, объяснить, как возникли основные законы мироздания.

JUNO начнет свою работу во второй половине следующего года.

Ранее ученые обнаружили асимметрию материи–антиматерии.

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