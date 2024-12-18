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Ученые обнаружили асимметрию материи–антиматерии

arXiv: достигнут прорыв в понимании асимметрии материи и антиматерии

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CERN

Исследователи из коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере сделали важный шаг к пониманию того, почему Вселенная состоит преимущественно из материи, хотя в момент Большого взрыва материя и антиматерия должны были быть созданы в равных количествах. Они обнаружили признаки нарушения фундаментальной симметрии (CP-нарушения) в распадах редких частиц — барионов и «красивых» адронов. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

В ходе работы команда анализировала, как частицы материи и антиматерии распадаются на более простые частицы. Оказалось, что в некоторых случаях эти процессы происходят с различиями, что свидетельствует о так называемом CP-нарушении — асимметрии, предсказанной физикой, но до сих пор слабо изученной.

Первое исследование обнаружило признаки CP-нарушения в распадах барионов — частиц, состоящих из трех кварков. Ученые увидели разницу в распадах нижнего лямбда-бариона и его антипартнера. Во втором исследовании та же асимметрия была замечена в распадах «красивых» адронов, состоящих из различного количества «красивых» кварков.

«Мы все ближе к пониманию того, почему наша Вселенная существует именно в таком виде», — отметили авторы работы.

Хотя результаты еще требуют уточнения, они открывают путь для будущих экспериментов, которые помогут разгадать тайну зарождения нашей Вселенной.

Ранее ученые выяснили, что темная материя могла существовать до Большого взрыва.

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