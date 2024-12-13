В России создали новый анализ на маркеры рака

В Московском Политехе создали новую технологию проведения анализов на маркеры рака и других заболеваний. Она повысит точность медицинской диагностики и поможет врачам подбирать индивидуальное лечение. А также позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать эффективность терапии, учитывая особенности организма каждого пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

В основе новой технологии лежит использование биосенсоров – устройств, определяющих наличие различных молекул в биологических образцах. Такие системы уже применяются в медицине в виде иммунохроматографических тест-полосок, глюкометров и биочипов. В этих системах применяются обычные моноклональные антитела для обнаружения определенных биомаркеров. Такие тесты обычно разрабатываются для выявления одного конкретного показателя, часто требуют специальных лабораторных условий и имеют заранее установленные параметры чувствительности.

Новый подход, предложенный в проекте, предполагает использование рекомбинантных антител и антителоподобных молекул вместо стандартных моноклональных антител. Это потенциально может улучшить точность диагностики и сделать производство более экономичным.

«Рекомбинантные и моноклональные антитела отличаются способом их получения и некоторыми характеристиками. Моноклональные антитела производятся с помощью гибридомной технологии, когда иммунные клетки животного (обычно мыши), производящие нужные антитела, сливают с опухолевыми клетками. Полученные гибридные клетки могут бесконечно размножаться и производить идентичные антитела. Рекомбинантные антитела создаются методами генной инженерии: нужные гены встраивают в бактерии или другие клетки, которые начинают производить антитела. Это дает несколько потенциальных преимуществ: дешевую стоимость, высокую точность и возможность создавать антитела с новыми свойствами, которые сложно получить традиционным способом», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, кандидат биологических наук Михаил Карбышев.

Важное отличие заключается в том, что разработка направлена на персонализированную медицину, то есть системы можно будет адаптировать под особенности конкретного пациента для мониторинга эффективности терапии.

На данный момент исследователи уже провели анализ успешных примеров использования биосенсоров в медицинской практике. Следующим этапом станет создание прототипов, способных определять конкретные биомаркеры. Эффективность этих прототипов будет проверяться в ходе исследований с участием как здоровых добровольцев, так и пациентов с различными заболеваниями.

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