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Ученые обнаружили в Антарктиде «неуязвимый» для таяния ледник

NatComms: в Восточной Антарктиде полоса льда длиной 2000 км не тает уже 85 лет

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Пресс-служба Альфа-Банка

Датские ученые из Копенгагенского университета нашли в Антарктиде область устойчивого к таянию льда. Согласно новым данным, она остается стабильной как минимум с 1937 года. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сделала открытие благодаря сотням найденных аэрофотоснимков, которые сделали норвежские мореплаватели с помощью гидропланов 85 лет назад.

С их помощью специалисты проследили эволюцию ледников полярного континента. Они пришли к выводу, что участок длиной 2000 километров на берегах Восточной Антарктиды содержит столько же льда, сколько весь ледниковый щит Гренландии.

Большинство архивных изображений, использованных в исследовании, было снято участниками экспедиции китобойного судна «Ларс Кристенсен». Целью его команды было создание первых карт Восточной Антарктиды, однако данные так и не были опубликованы из-за вторжения в Норвегию гитлеровских войск. Фотографии спрятали от нацистов в Норвежском полярном институте в Тромсё, после чего о материалах все забыли на десятки лет.

По словам ученых, эти свидетельства имеют решающее значение для точного прогнозирования будущей эволюции ледников и повышения уровня моря.

Ранее от шельфа Антарктиды откололся огромный айсберг размером с Хабаровск.

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