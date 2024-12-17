Ученые доказали связь между самооценкой и сексуальным опытом

Ученые из Германии провели 12-летнее исследование, чтобы раскрыть взаимосвязь между самооценкой и интимной жизнью. Выяснилось, что уверенность в себе и сексуальное удовлетворение взаимно усиливают друг друга: повышение самооценки приводит к большему удовлетворению от интимной жизни, а счастливые сексуальные отношения, в свою очередь, помогают людям чувствовать себя более уверенными. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Исследование охватило более 11 тысяч человек в возрасте от 15 до 38 лет. Участники ежегодно делились информацией о своей самооценке, частоте сексуальных контактов и степени удовлетворения интимной жизнью. Результаты показали, что именно качество отношений, а не частота встреч, играет ключевую роль в том, как люди воспринимают себя.

Ученые также обнаружили, что с возрастом связь между самооценкой и сексуальной удовлетворенностью становится сильнее, а у женщин самооценка чаще влияет на сексуальное поведение, чем у мужчин.

Результаты подчеркивают важность уверенности в себе для построения гармоничных отношений. Исследователи надеются, что их работа поможет лучше понять, как психологические и эмоциональные факторы влияют на качество интимной жизни.

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