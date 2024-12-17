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Ученые выяснили, чем питается адский спутник Юпитера

Nature: вулканическая активность Ио обусловлена локальными магматическими очагами

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NASA

Международная группа ученых проанализировала данные, полученные космическим аппаратом NASA «Юнона», и установила причину вулканической активности на Ио, спутнике Юпитера. Оказалось, что она обусловлена локальными магматическими очагами, а не глобальным океаном магмы под поверхностью, как считалось ранее. Работа опубликована в журнале Nature.

Ио — самый активный вулканический спутник в Солнечной системе, на котором расположено более 400 действующих вулканов. Ранее считалось, что причиной такой высокой вулканической активности является глобальный магматический океан. Однако новое исследование, основанное на данных, собранных космическим аппаратом «Юнона», измерениях гравитации и информации о приливных деформациях спутника, позволило ученым прийти к выводу, что вулканы Ио питаются за счет локальных магматических отложений, которые расположены в преимущественно твердой мантии.

«Энергия от постоянных приливных воздействий растапливает отдельные участки поверхности Ио, но ее недостаточно для формирования глобального океана магмы,» — отметил Скотт Болтон, руководитель проекта.

Новые результаты побуждают исследователей пересмотреть понимание внутренних процессов не только на Ио, но и на других ледяных лунах, таких как Европа и Энцелад, а также на экзопланетах и суперземлях. Это поможет лучше понять, как приливные силы влияют на внутреннюю структуру небесных тел.

Ранее ученые выяснили, как обнаружить комету до того, как она упадет на Землю.

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