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Ученые впервые обнаружили звезды-близнецы у черной дыры в центре нашей галактики

Conversation: в центре нашей галактики обнаружена двойная звездная система

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F. Peißker et al./S. Guisard/ESO

Ученые из Университета Кельна впервые зафиксировали двойную звездную систему, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Двойная звездная система, получившая название D9, представляет собой уникальное образование, расположенное в самом центре Млечного Пути, в непосредственной близости от черной дыры Стрелец A*. Эта черная дыра, находящаяся на расстоянии примерно 27 тысяч световых лет от нашей планеты, имеет диаметр около 23,5 миллиона километров. Несмотря на огромные расстояния, астрономы смогли обнаружить и детально изучить движение звезд в этой системе, используя методы, основанные на эффекте Доплера.

Двойные звездные системы представляют собой важнейшие объекты для астрономов, так как их орбитальные движения могут дать точную информацию о массе каждой звезды. В случае с системой D9, наблюдая за орбитами звезд, исследователи смогли определить возраст системы — примерно 2,7 миллиона лет. Это означает, что звезды D9 не сформировались в экстремальных условиях вокруг черной дыры, а, возможно, были захвачены ее гравитацией относительно недавно.

Результаты исследования позволят нам лучше понять, как черные дыры влияют на звезды, включая сверхбыстрые, которые движутся со скоростью более 1000 километров в секунду. Астрономы предполагают, что такие звезды могли быть выброшены из двойных систем, когда они находились слишком близко к черной дыре.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования D9 помогут получить новые знания о гравитационных взаимодействиях вблизи сверхмассивных черных дыр и раскрыть другие тайны нашей галактики.

Ранее ученых озадачил возраст колец Сатурна.

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