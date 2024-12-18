Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли секрет синтеза мощных лекарственных молекул внутри грибков

JASC: в плесени нашли катализатор веществ для борьбы с воспалением и раком

close
Line Ledsgaard Jensen, Mikael Rrdam Andersen, Ellen Kirstine Lyhne

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, каким образом грибки создают мощные лекарственные соединения. Исследование опубликовано в научном журнале Американского химического сообщества (JASC).

Хотя производимый плесенью антибиотик пенициллин был открыт почти 100 лет назад, процесс синтеза лечебных веществ внутри грибковых культур долгое время оставался непрозрачным. Это особенно касалось циклопентахромона — ключевого строительного белка, чьи производные эффективны против воспаления и помогают в борьбе с раком.

Химики добились прогресса в создании производных хромона в лабораторных условиях, однако отличительную структуру молекулы оказалось трудно точно и надежно скопировать.

В новом исследовании ученые нашли неизвестное промежуточное соединение под названием 2S-ремиспорин A, которое вырабатывается недавно открытым ферментом IscL.

Специалисты расшифровали структуру этих элементов и выяснили, что 2S-ремиспорин A способен катализировать создание различных соединений с циклопентахромоном. Эта возможность обусловлена наличием атома серы, который связывается с атомами углерода подобно сцепному устройству грузовика.

Исследователи рассчитывают, что открытие поможет дальнейшему продвижению использования грибковых соединений в медицине.

Ранее ученые нашли необычные грибковые структуры в носах людей с аллергическим насморком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами