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Ученые нашли необычные микробные структуры в носах людей с аллергическим насморком

FIM: у пациентов с аллергическим ринитом в носу образуются колонии грибков

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Freepik.com

Международная группа ученых из США, Португалии и Чили выяснила, что у людей с насморком из-за аллергии в носоглотке часто развиваются сообщества грибков. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiology (FIM).

Аллергический насморк, также известный как аллергический ринит, часто связан с астмой. Он приводит к чиханию, зуду, воспалению слизистых оболочек и заложенности носа.

Для изучения назальной микобиомы исследователи отобрали 214 участников из числа детей и молодых людей, посещающих клинику иммунологии и астмы в португальском городе Порту.

У 155 пациентов был диагностирован как аллергический ринит, так и астма, у 47 был диагностирован только аллергический ринит, а у 12 — астма. Также в исследование было включено 125 здоровых лиц контрольной группы.

Ученые взяли образцы из носов участников с помощью назальных мазков и секвенировали ДНК найденных грибков. Специалисты сосредоточились на двух конкретных регионах, чтобы идентифицировать различные виды грибков и разработать обзор микобиома. Таким образом команда получила 306 образцов для изучения.

Затем они использовали сетевой анализ , чтобы понять отношения между различными родами грибов и охарактеризовать сообщества грибов у больных и здоровых добровольцев.

Наиболее распространенными семействами грибов во всех образцах были Ascomycota и Basidiomycota. В этих двух семействах в микобиомах доминировали 14 родов.

Грибки, взятые у пациентов с аллергическим ринитом и астмой, показали больше взаимных связей, чем микроорганизмы в носах здоровых участников и тех, у кого был только аллергический ринит. Это может указывать на то, что грибы влияют на иммунную среду носа.

Ученые также обнаружили, что три метаболических пути, связанных с производством строительного блока для ДНК и РНК — 5-аминоимидазолрибонуклеотида или AIR — в избытке присутствовали в микобиоме пациентов с аллергическим ринитом и астмой. AIR имеет отношение к производству пурина, необходимого для энергетического обмена и синтеза ДНК.

Если дальнейшие исследования подтвердят эту связь и определят точную проблему, AIR может стать будущей терапевтической целью для лечения или диагностики.

Ранее ученые выяснили, какие дети реже страдают аллергиями.

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