Ученые нашли уязвимое место в человеческом мышлении

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что люди не могут оценить прочность узла даже с помощью наглядных пособий, что указывает на пробел в интуитивном понимании физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Mind.

В ходе эксперимента добровольцам было предложено оценить прочность четырех различных узлов, которые внешне выглядели схожими. Испытуемых попросили выбирать самый прочный узел, оценивая по два за раз. Большинство испытуемых ошибались. Даже в случае правильного ответа они указывали на неверные характеристики узлов, не связанные с их прочностью.

В исследовании использовались узлы, варьирующиеся от одного из самых прочных — рифового узла — до чрезвычайно слабого узла скорби, который легко развязывается при малом усилии. Даже когда два узла с явно различной прочностью находились рядом, участники не могли точно определить, какой из них более крепкий.

Исследователи отмечают, что людям сложнее оценивать свойства гибких объектов, таких как веревки, по сравнению с твердыми предметами. Несмотря на то, что люди ежедневно имеют дело с завязыванием шнурков и распутыванием веревок, такой опыт не помогает в решении этой задачи. Однако ученые считают, что моряки, путешественники и другие специалисты, чья безопасность и работа зависят от прочности узлов, справились бы с тестом лучше, чем обычные люди.

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