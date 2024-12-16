Ученые открыли новый тип человеческой памяти

Ученые из Флоридского технологического института выявили новый тип эпизодической памяти под названием «контекстная осведомленность». Он помогает человеку воспроизводить только контекстные элементы воспоминания, игнорируя при этом конкретные детали. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Группа ученых под руководством Ричарда Адданте, адъюнкт-профессора психологии Флоридского технологического института, более десяти лет изучала эпизодическую память. Это когнитивный процесс, который включает обработку и извлечение информации из долговременной памяти.

Ранее в психологии считалось, что эпизодическая память делится на два основных процесса: воспоминание, когда человек вспоминает полное событие, и ознакомление, при котором восстанавливаются лишь отдельные детали, но не общий контекст.

Однако новое исследование выявило третий, ранее не описанный процесс, который ученые назвали «контекстной осведомленностью». Этот процесс объясняет ситуации, когда человек может вспомнить только контекст события, забыв при этом конкретные детали. Он не учитывается в традиционных моделях эпизодической памяти.

Такие выводы были получены в результате анализа данных электроэнцефалографии (метод исследования электрической активности мозга) добровольцев. Испытуемым предлагалось запомнить шесть различных событий, после чего они должны были воспроизвести эти воспоминания.

Исследование показало, что нейронные паттерны, связанные с узнаванием контекста, отличались от тех, что возникали при узнавании предмета или вспоминании деталей. Эти различия наблюдались в разные моменты времени и в разных областях головного мозга.

На основе полученных данных, профессор Адданте предложил новую модель эпизодической памяти, которая включает три компонента: воспоминание (полное воспроизведение события), узнавание предмета (запоминание деталей и забывание контекста) и узнавание контекста (восстановление общего контекста при забывании деталей).

Результаты исследования могут существенно изменить подходы к изучению памяти и помогут в более точной диагностике расстройств памяти, таких как амнезия, деменция и последствия черепно-мозговых травм.

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