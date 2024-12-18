Врач рассказал, какая просроченная косметика может вызвать химический ожог

Использование декоративной и уходовой косметики с истекшим сроком годности грозит акне, химическими ожогами и глазными инфекциями. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Энтони Юн, пластический хирург из Университетской больницы Corewell Health имени Уильяма Бомонта.

Врач рассказал, что консерванты, используемые в косметических продуктах для сохранения их цвета и формы, со временем теряют свои свойства, делая средства уязвимыми для бактериального и грибкового заражения. Особенно опасным может стать нанесение косметических средств с измененным составом на область глаз и бровей. Контакт с микробами может спровоцировать как глазные инфекции, так и аллергические реакции.

Согласно отраслевым рекомендациям, тушь и жидкую подводку для глаз следует менять не реже одного раза в три месяца, а карандаши для бровей — не реже одного раза в полтора года.

Отмечается, что в устаревшей косметике также могут содержаться смертельные бактерии, в том числе штамм enterococcus faecalis, вызывающий менингит — воспаление оболочек головного мозга. Некоторые исследования также показали, что в просроченных тональных кремах, блесках для губ и других продуктах могут быть эубактерии, вызывающие бактериальный вагиноз, и аэромонады, вызывающие гастроэнтерит и раневые инфекции.

Доктор Юн предупредил, что опасной становится не только просроченная декоративная косметика, но и уходовая. С особой осторожностью нужно следить за сроком годности средств с активными ингредиентами, такими как кислоты. Со временем действующие вещества таких продуктов могут стать более концентрированными и вызвать ожоги.

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