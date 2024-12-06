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Российские химики доказали безопасность популярных консервантов Е202, Е203, Е201

В РАН установили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны

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Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) установили, что известные консерванты – сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, а следовательно, безопасны как консервирующие агенты и неприхотливы в хранении. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Соли сорбиновой кислоты (сорбаты) широко применяются в пищевой промышленности как консерванты. Однако их фундаментальные свойства, такие как строение в твердом состоянии и устойчивость к ультрафиолету и нагреванию, изучены недостаточно.

Химикам из ИОНХ РАН удалось получить кристаллы пищевых добавок и с помощью рентгеновских методов охарактеризовать их кристаллическую структуру, а затем связать их поведение при облучении ультрафиолетом и нагревании со строением кристалла.

«Известно, что консервант сорбат калия при небольшом нагревании (160°С) претерпевает некое превращение с поглощением тепла, однако подробности не изучались. Ввиду наличия в соединении реакционноспособных двойных связей есть риск, что процесс связан с химической реакцией, продукты которой могут иметь непредсказуемое влияние на здоровье человека», – рассказала «Газете.Ru» один из авторов статьи, младший научный сотрудник Лаборатории кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа ИОНХ РАН Паулина Калле.

Оказалось, что превращение связано с разрывом взаимодействия калия и двойной связи кислоты, а значит является просто структурной перестройкой (не химическим превращением) и не представляет опасности при использовании сорбата калия в качестве консерванта в пище или косметике. Другие изученные сорбаты тоже подтвердили свою безопасность.

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