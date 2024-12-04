Ученые нашли простую альтернативу замене коленного сустава при артрите

Немецкие ученые из университетской клиники Шарите в Берлине создали альтернативный способ терапии при остеоартрите колена, не требующий полномасштабного хирургического вмешательства и замены сустава. Исследование представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Остеоартрит — хроническое, дегенеративное и прогрессирующее состояние, является наиболее распространенной причиной хронических заболеваний суставов.

Большинство доступных методов лечения, таких как обезболивающие и инъекции стероидов, облегчают симптомы, но не устраняют причину болезни.

В новом исследовании команда предложила лечить остеоартрит коленного сустава с помощью эмболизации коленных артерий.

Коленные артерии имеют несколько ветвей, образующих сеть вокруг сустава. При остеоартрите эти сосуды меняются. При эмболии радиолог вводит небольшие частицы в выбранные ветви, блокируя доступ крови к этим областям. Процедуры помогают прервать цикл воспаления, разрушения хряща и роста сенсорных нервов, характерных для болезни.

Эксперименты на пациентах с остеоартритом показали 100% результативность при отсутствии тяжелых осложнений. В течение года у получавших терапию людей отметили улучшения индекса качества жизни на 87%, а болевые ощущения снизились на 71%.

Ученые отметили, что эмболизация коленных артерий эффективна на ранних стадиях остеоартрита, когда процедура может предотвратить прогрессирование болезни.

Исследователи надеются, что разработанная ими терапия будет внедриться в медицинскую практику по всему миру.

Ранее ученые выяснили, что лекарство для похудения облегчает боль в колене при артрите.