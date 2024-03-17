Найден старейший окаменелый лес Земли

Новое исследование ученых из Кембриджского университета показало, что окаменелые деревья, случайно обнаруженные на юго-западе Англии, принадлежат к самому древнему известному лесу на Земле. Их возраст составляет 390 млн лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Geological Society.

Анализ показал, что ископаемые деревья «вытеснили» древний лес Гильбоа в штате Нью-Йорк. Его возраст составляет 386 млн лет. Ранее он считался самым старым известным лесом в мире.

Считается, что в древнем лесу процветали растения, которые сейчас считаются вымершими. Они известны как кладоксилопсиды, и тесно связаны с папоротниками и сфенопсидами (хвощами). Несмотря на то, что растения похожи на пальмы, они не связаны с этим видом. У них длинный центральный стебель и отходящие ростки, похожие на листья. На самом деле это множество веточек. Высота ископаемых деревьев с кроной составляла от 2 до 4 м.

Ископаемые деревья сохранились как в виде полых стволов, заполненных осадком, так и в виде упавших бревен, которые сплющивались на протяжении многих веков. Маленькие «шрамы» на местах, где ветки прикреплялись к деревьям, все еще видны.

Ранее археологи выяснили, что бактериальные инфекции в каменном веке часто были неизлечимыми.