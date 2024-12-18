Ученые нашли вещества для лечения устойчивой меланомы в пауках и мечехвостах

Австралийские ученые из Квинслендского университета и других научных учреждений обнаружили в пауках-тарантулах и крабах-мечехвостах соединения, которые могут стать способом преодоления лекарственной устойчивости при прогрессирующей меланоме. Исследование опубликовано в научном журнале Pharmacological Research (PharmRes).

Доклинические тесты показали, что два очень похожих пептида не только разрушают резистентные клетки меланомы, но и рак не способен вырабатывать резистентность к этим веществам.

По словам специалистов, тарантулы и мечехвосты выработали соединения для борьбы с бактериальными инфекциями. Молекулы действуют на клеточные мембраны бактерий.

Команда модифицировала пептиды и применила их к раковым клеткам в организме мышей, где вещества сработали аналогичным образом. Они атаковали мембрану раковой клетки, не тронув здоровые ткани.

Группа ожидает, что дальнейшие исследования, необходимые для усовершенствования молекул, займут не менее пяти лет. После этого можно будет перейти к клиническим испытаниям на людях.

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