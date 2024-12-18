Российские ученые нашли способ повысить эффективность нефтедобычи

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить производственные условия шахтной добычи нефти. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

По различным оценкам мировые запасы трудноизвлекаемой нефти составляют от 600 миллиардов до одного триллиона тонн. Количество «легкодоступной» жидкой нефти в России, как и во всем мире, постоянно снижается, а разработка месторождений смещается в малоисследованные районы.

В связи с этим необходимо развивать технологию добычи более вязких фракций нефти. Чтобы извлечь их, используют термошахтный способ, при котором нефть разжижают, закачивая в пласт горячий пар. Несмотря на увеличение нефтеотдачи, метод нарушает условия труда из-за превышения допустимой температуры воздуха в рабочей зоне, которая составляет 20-24 °C. Применяемые в настоящее время способы и технологии для решения этой проблемы малорезультативные и финансово затратные.

Российские ученые разработали новый эффективный метод, который снижает риски для здоровья рабочих. Он заключается в том, что открытое пространство буровой галереи разделяется продольной теплоизоляционной перегородкой. Так, поступающий свежий воздух делится на два потока. Один под давлением подается в рабочую зону, а второй выходит через вентиляционную скважину на поверхность. Поскольку при нагреве воздух становится более легким, возникает естественная тяга, которая способствует проветриванию.

Исследования показали, что такой способ полностью решает проблему превышения температуры воздуха в рабочей зоне выше нормы. Ученые провели анализ воздухораспределения не только в одном отдельно взятом блоке, а по всей нефтешахте в целом. Это позволило оценить эффективность и применимость такого способа в нефтедобыче.

«В результате моделирования процесса воздухораспределения мы установили, что во всех горных выработках воздух движется в нужном направлении. Поскольку наша основная задача – обеспечение комфортных условий труда, мы провели тепловые расчеты, которые показали, что весь нагретый воздух удаляется через вентиляционную скважину на поверхность. При этом температура находится в пределах 20–22 °С, т.е. удовлетворяет требованиям», – сообщил Александр Николаев, профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ, доктор технических наук.

«Максимальная эффективность предложенного метода достигается при изменении режима проветривания с всасывающего (используемого сейчас), где свежий воздух выкачивается из пространства, на нагнетательный, где он, напротив, подается под давлением. Это объясняется тем, что первый режим потребует дополнительной установки системы кондиционирования», – добавил Станислав Куимов, главный специалист АО «ВНИИ Галургии».

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