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В России создана система, определяющая 20 параметров условий для роста растений

ЧувГУ: создана система бесконтактного анализа 20 параметров роста растений

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В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова создали интеллектуальную сенсорную станцию с использованием сети датчиков интернета вещей для мониторинга 20 агрофизических параметров и фенотипа растений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЧувГУ.

В современном сельском хозяйстве активно применяются информационные технологии и датчики интернета вещей для мониторинга агрофизических показателей почвы и фенотипирования объектов. Такой подход позволяет проводить точный анализ данных в режиме реального времени, что способствует оптимизации агротехнических процессов и созданию гибких систем управления.

Подобные системы уже были разработаны, но эта позволяет очень подробно анализировать рост растений, учитывая параметры окружающей среды. Это гранулометрический состав почвы, комковатость, удельная поверхность, воздухоемкость и влагоемкость, а также скорость и направление воздушного потока, влажность и температура воздуха, атмосферное давление воздуха, уровень жидких осадков, индекс ультрафиолетового излучения, интенсивность света, фактическая норма высева и всхожесть семян, прямолинейность посевов, наличие огрехов и просевов, густота стояния сельскохозяйственных культур, высота растений и т.д.

Система уже была протестирована на горохе сорта Томас. Она использует сеть датчиков интернета вещей (более сотни различных параметров, которые можно разбить на 4 группы — питание, свет, тепло, влага ) для сбора данных о почве, погодных условиях и внешних характеристиках растений в реальном времени. С помощью прибора производят оценку, насколько благоприятны условия для роста растения, в то же время контролируют вегетацию самого растения в этих условиях.

Прибор помогает оптимизировать процессы точного земледелия, включая полив и удобрение, снижает издержки, повышает урожайность и способствует селекции новых сортов, обеспечивая адаптацию сельского хозяйства к изменяющимся климатическим условиям.

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