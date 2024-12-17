Стало известно, почему праздники опасны для людей с болезнью Альцгеймера

В период праздничного стресса и путешествий пожилые с болезнью Альцгеймера часто ускользают из поля зрения членов семьи и теряются. Об этом изданию MedicalXpress рассказали волонтеры организации Georgia Emergency Search and Recovery, которая предлагает правоохранительным органам и семьям помощь в поиске пропавших людей.

По данным Американской Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, у шести из десяти человек с деменцией развивается блуждание или бродяжничество — неусидчивость и стремление бродить по дому или улице от скуки или в попытке вернуть определенные воспоминания. Кроме того, даже те, кто никогда не проявлял интереса к блужданию, могут начать делать это без предупреждения. Такой симптом может быть особенно опасным в праздники.

Энджел Алонсо, президент Georgia Emergency Search and Recovery, сообщил, что подавляющее большинство (от 60% до 70%) обращений в организацию в праздничные дни поступает от людей, для которых пропажа родственника с болезнью Альцгеймера становится настоящим ударом.

По словам Ким Франклин, старшего менеджера по программам и услугам в отделении Ассоциации Альцгеймера в штате Джорджия, праздничный хаос, встречи с другими людьми и незнакомая окружающая обстановка может вызвать у человека с болезнью Альцгеймера стресс. Из-за возрастающего психологического напряжения пациенты становятся физически беспокойными и с большей вероятностью ускользают из-под «надзора» близких.

Ученые и волонтеры призывают опекунов лиц с болезнью Альцгеймера обеспечить безопасность своих близких. Для этого нужно проявить внимательность и заботу, а также своевременно обращаться в полицию по факту пропажи человека.

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