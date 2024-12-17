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Болезнь Паркинсона научились выявлять по эмоциональным реакциям мозга

IС: пациенты с болезнью Паркинсона испытывают трудности с распознаванием страха

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Канберры и Кувейтского колледжа науки установили, что мозг пациентов с болезнью Паркинсона (БП) испытывает наибольшие трудности с распознаванием страха, отвращения и удивления. Результаты исследования опубликованы в журнале Intelligent Computing (IC).

Инновационный метод диагностики болезни Паркинсона позволяет выявлять заболевание с помощью электроэнцефалографии или ЭЭГ (отслеживания электрической активности мозга). В ходе исследования команда использовала ЭЭГ для анализа неявных эмоциональных реакций у 20 пациентов с болезнью Паркинсона и 20 здоровых людей. Метод продемонстрировал высокую точность диагностики — показатель составил 0,97, что близко к 100% точности.

Исследование показало, что пациенты с болезнью Паркинсона воспринимают эмоции иначе, чем здоровые люди. Они лучше распознают интенсивность эмоций (эмоциональное возбуждение), но испытывают трудности с определением их валентности (приятность или неприятность). Особенно заметные проблемы возникают при распознавании страха, отвращения и удивления. Также при БП возникает путаница между противоположными эмоциями, например, между печалью и счастьем.

Поскольку ученые продолжают совершенствовать диагностические методы на основе ЭЭГ, мониторинг эмоционального мозга имеет потенциал стать широко распространенным клиническим инструментом для диагностики болезни Паркинсона. Исследование демонстрирует перспективность объединения нейротехнологий, ИИ и аффективных вычислений для предоставления объективных оценок неврологического здоровья.

Ранее ученые рассказали, как чтение меняет структуру мозга.

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